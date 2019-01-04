Костевич не исключает возможности повышения пособия по безработице

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность повышения пособия по безработице, которая анонсировалась в стране ранее, пока не исключается. Министерство труда и социальной защиты не снимает с повестки дня совершенствование такой помощи безработным. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня средний размер пособия - Br27. Мы понимаем, что это достаточно маленькая величина. В 2019 году при Палате представителей будет создана рабочая группа по внесению изменений в закон о занятости населения. Один из механизмов, который будет прорабатываться, - пособия по безработице. Мы понимаем, что это дополнительные расходы из бюджета, но страна сегодня определила два направления политики занятости: активная и пассивная. Пособия - это пассивный механизм политики занятости, активный - это максимально оказать человеку содействие в занятости и сократить срок поиска работы. Поэтому будем работать над совершенствованием пособия по безработице", - сказала Ирина Костевич.

Ранее, например, оговаривалась возможность расчета пособия по безработице исходя из средней заработной платы на последнем рабочем месте. Среди предложений звучало и обязательное страхование от безработицы.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря 2018 года составил 0,3% против 0,6% за аналогичный период 2017 года. В том числе уровень общей безработицы (он определяется по методологии Международной организации труда) снизился на один процентный пункт по итогам 9 месяцев. Растет спрос на рабочую силу: в общереспубликанском банке вакансий заявлено о наличии в декабре 79 тыс. свободных рабочих мест, с начала 2018 года их количество увеличилось на 46%.-0-