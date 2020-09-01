Костевич предложила запустить проект "Один день с министром" в родной школе

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич при посещении торжественной линейки в СШ №7 Минска предложила запустить проект для старшеклассников "Один день с министром". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Ирина Костевич поздравила первоклассников, их родителей, педагогический коллектив школы с Днем знаний. Обращаясь к родителям первоклашек, она призналась, что прекрасно понимает их чувства в этот момент. И пожелала на 11 школьных лет стать для своих детей настоящими друзьями. "Не только вместе радоваться их достижениям, успехам и победам, но в трудную минуту подсказать, направить и совместно преодолеть все трудности и проблемы", - напутствовала Ирина Костевич.

Добрые пожелания она адресовала и учителям: "Каждый, кто становится на педагогический путь, должен любить детей, свой предмет, идти в ногу со временем, не отставать от учеников, уметь сочетать в себе мудрость и строгость, справедливость и искренность, доброту и участие, заботу и требовательность. Дорогие учителя! Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, блеска в глазах ваших учеников. И быть с детьми единой командой!"

После торжественной линейки Ирина Костевич провела для 11-классников первый урок "Я вырос здесь и край мне этот дорог". Она отметила, что хотела бы на своем примере показать, как полученные в родной школе знания и умения, опыт общественной жизни помогли сформировать лидерские качества и стремление работать на благо страны.

Она призвала ребят не бояться трудностей, работы, всегда быть активными и стремиться к новым высотам. Любой опыт, приобретенный в процессе труда, в течение жизни, обязательно пригодится. Ирина Костевич предложила свою помощь в том, чтобы начать формировать ценный опыт уже в этом учебном году. Она выступила с инициативой проекта "Один день с министром": любой желающий ученик сможет познакомиться с работой руководителя ведомства. По реакции ребят стало понятно, что многим это интересно.

Ирина Костевич завершила свое выступление, подарив каждому в зале васильки - символ чистоты и нежности, красоты и чести, символ родной земли.-0-