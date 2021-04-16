Костевич привилась выпущенной в Беларуси вакциной "Спутник V"

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привились сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и ее заместитель Иван Лавринович, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Министр подчеркнула, что именно прививки являются важнейшим компонентом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Совместно с медицинскими работниками развернута серьезная работа по вакцинации в отрасли. "Если говорить о домах-интернатах, то уже привито 75% проживающих в них пожилых людей и инвалидов, а также более 40% работников. Сегодня у нас 92 дома-интерната и 64 отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения (или так называемые мини-дома-интернаты)", - сказала Ирина Костевич.

Она также отметила, что переход на вахтовый метод работы в домах-интернатах оказался эффективным. "В домах-интернатах проживают 20 тыс. пожилых людей и инвалидов. В прошлом году была перестроена работа домов-интернатов. Мы перешли на вахтовый метод, который показал, что он эффективный, и мы достойно вышли из первой и второй волны коронавирусной инфекции", - сказала Ирина Костевич.

Социальным обслуживанием пожилых и инвалидов на дому занимаются 146 территориальных центров. В них работают почти 20 тыс. человек, из которых 12 тыс. человек - те, кто непосредственно оказывают услуги на дому: социальные работники и сиделки.

"Моя задача как министра, понимая эффективность вакцинации, максимально показать и обеспечить вакцинацию внутри отрасли - среди работников и среди тех людей, которым мы помогаем", - подчеркнула Ирина Костевич.-0-

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Фото Егора Павлющика