Костевич: призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк. С таким заявлением сегодня выступила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе профильного ведомства.

В интернете появилось обращение Ирины Костевич к пенсионерам с призывом отказаться от получения пенсий. "Однозначно заявляю: это ложная информация", - отметила министр.

Деятельность Минтруда и соцзащиты направлена в первую очередь на защиту законных прав граждан. "Гарантии, взятые на себя государством перед гражданами по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме, - отметила Ирина Костевич. - Обращаю внимание, что площадкой для размещения официальной информации Министерства труда и социальной защиты является сайт ведомства".-0-