Костевич: расширение адресной помощи вдвое снизит малообеспеченность многодетных

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более широкое использование государственной адресной социальной помощи направлено на то, чтобы снизить уровень малообеспеченности многодетных семей в два раза. Об этом министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала в интервью газете "Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

18 мая вышел указ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", который совершенствует подходы в пенсионном обеспечении некоторых белорусов, а также вносит коррективы в оказание адресной социальной помощи многодетным семьям. Дело в том, что их доходы зачастую невысокие, у каждой четвертой семьи (а всего их около 108 тыс.) они ниже критерия нуждаемости, который равен 100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с 1 мая БПМ - Br246,78). Именно в этом случае сегодня семье в течение 6 месяцев в году выплачивается ежемесячное социальное пособие.

"Более 60% получателей ежемесячного социального пособия - это многодетные семьи, - отметила Ирина Костевич. - Размер пособия - это разница между фактическим душевым доходом у конкретной семьи и величиной БПМ. Указ увеличил для многодетных семей срок выплаты ежемесячного социального пособия: раньше его могли назначить до 6 месяцев, сейчас - до года. Кроме того, повышается критерий нуждаемости - с 100% до 115% БПМ. Благодаря этому социальным пособием можно охватить еще больше многодетных семей. По нашей оценке, это 6 тыс. семей, или более 35 тыс. получателей".

Министр добавила, что размер пособия зависит от доходов конкретной семьи: чем они ниже, тем больше выплата. В среднем на каждого члена семьи сумма может составлять Br60 ежемесячно.

"Более широко используя ГАСП, мы намерены снизить уровень малообеспеченности многодетных семей в два раза", - заключила Ирина Костевич.

Новые правила будут действовать при назначении ежемесячного социального пособия уже с 1 сентября 2020 года.-0-