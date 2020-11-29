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29 ноября 2020, 20:49

Костевич рассказала о повышении пенсий, декретном отпуске и семейном капитале

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала ОНТ рассказала о повышении пенсий, декретном отпуске и семейном капитале, сообщает БЕЛТА.

"У нас было второе повышение пенсий, то есть с 1 июля у нас было повышение на 6% и с 1 декабря - опять на 6%. Но я хочу отметить, что в течение этого года у нас в четыре раза повышался бюджет прожиточного минимума. А с бюджетом прожиточного минимума завязаны, так называемые, возрастные надбавки к пенсии, которые выплачиваются пенсионерам 75 лет и старше. В результате, мы выходим на среднюю пенсию по возрасту для неработающих пенсионеров в размере Br513, если сравнить с декабрем прошлого года, то темп роста - 12%. В 2020 году у нас будет израсходовано на выплату пенсий более Br13 млрд. Много это или мало? Если сопоставить с ВВП, это почти 9%", - отметила министр.

Говоря о нововведениях с 1 января 2021 года, глава ведомства напомнила, что изменится максимальный период зачета стажа по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. "Это тот стаж, который учитывается при назначении пенсии. В этом году это было 9 лет, а с 1 января - 12 лет. Важна еще одна мера, это что касается мам, которые родили четырех и более деток, это страховой стаж. В следующем году страховой стаж для того, чтобы войти в пенсионную систему, будет 18 лет, с 2025 года - уже 20 лет. Для мам, которые родили четырех деток, страховой стаж будет 10 лет, а если кто-то один из родителей воспитывал не менее 20 лет инвалида с рождения первой группы, то с 1 января 2021 года пенсия для них увеличивается в два раза", - сообщила она.

В Беларуси отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, по мнению Ирины Костевич, является "самой значимой и высокой льготой, а также гарантией государства по сравнению с другими странами". "При этом это не просто три года, а оплачиваемые три года. Насколько правильно сокращать декретный отпуск, скажу так, мы проанализировали, как сегодня пользуются этой гарантией наши мамы. Так вот детки с года до трех, а их 68 тыс., на постоянной основе посещают детский садик, а мамы, которые вышли на полную занятость, - чуть более 6 тыс. В данном случае государство дважды льготирует и поддерживает этих мам", - отметила она. Министр считает, что если в стране будет открыто достаточное количество ясельных групп, мамы сами активно пойдут на работу. "Что касается семичасового рабочего дня для многодетных мам, это было предложение министерства труда и социальной защиты. Мы предложили это, как альтернативу, то есть либо один день в неделю, либо взамен этого семья может выбрать сокращенный семичасовой рабочий день. Будем вносить это предложение в следующем году и обсуждать с депутатами", - рассказала глава ведомства.

Министр также сообщила, что за время работы программы "Семейный капитал", в Беларуси было открыто более 91 тыс. депозитных счетов на общую сумму Br2,3 млрд.

"С 1 января на 5,4% увеличивается базовая ставка. Базовая ставка - это основной элемент в тарифной системе, которая формирует заработную плату в бюджетных организациях. Но мы на этом не остановились. Есть отдельная категория работников бюджетной сферы, это помощники воспитателей, воспитатели, соцработники и другие, работа которых сегодня достаточно низко оплачивается. Поэтому мы делаем еще один шаг, и с 1 января 2021 года увеличивается размер стимулирующих выплат для этой категории граждан", - рассказала Ирина Костевич.-0-

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Костевич Министерство труда и соцзащиты
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