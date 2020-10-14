Костевич рассказала об идее учреждения нового ордена - "Семья Беларуси" или "Родительская слава"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для признания роли отца и значимости крепких семейных уз в Беларуси изучается идея учреждения новой награды - ордена "Семья Беларуси" или "Родительская слава". Об этом сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с активом ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси более 11 тыс. женщин, воспитывающих пятерых и более детей, награждены орденом Матери. 240 матерей будут награждены в течение Недели матери.

"Но, наверное, пытаясь повышать роль отца в семье, надо думать и об общественном признании", - отметила Ирина Костевич.

Она обратила внимание на то, что среди многодетных семей есть и такие, где количество детей в современных реалиях кажется невероятным - 8, 9 и более. Самая многодетная семья сегодня проживает в Ивацевичском районе: там недавно родилась девочка, а всего воспитываются 14 несовершеннолетних ребят.

"У нас есть идея ввести орден "Семья Беларуси" или "Родительская слава". На белорусском - "Бацькоўская слава". Так мы сможем признать не только роль матери, но и роль и значимость отца, семейных уз", - поделилась министр.

Сейчас эта идея пока только обсуждается, в том числе выносится на суд общественности. Участницам встречи предложение понравилось.-0-