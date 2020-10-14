Костевич: рассматриваются новые нормы адресной помощи семьям

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые нормы по оказанию адресной социальной помощи, которые с сентября применяются к многодетным, возможно, будут распространены и на семьи с двумя детьми. О такой перспективе сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед встречей с многодетными мамами в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич отметила, что доброй традицией стало в День матери проводить встречи с активом общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей". "Эти встречи важны, чтобы в диалоге проговорить насущные потребности семей и меры по их решению, - сказала она. - Сегодня мы совместно обсудим, что уже сделано в текущем году и какие перспективы мы видим по дальнейшей поддержке семей с детьми".

В частности, с сентября 2020 года действуют новые нормы для многодетных по оказанию адресной социальной помощи. Увеличен период предоставления ежемесячного социального пособия многодетным семьям с 6 до 12 месяцев включительно с одновременным увеличением критерия нуждаемости со 100 до 115% БПМ. "Мы планируем применить эти нормы и для семей с двумя детьми", - сказала Ирина Костевич.

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Минтруда обсуждает изменения в ТК для лучших условий совмещения карьеры с семейной жизнью Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед встречей с многодетными мамами в городской ратуше

Число многодетных семей в Беларуси за 10 лет почти удвоилось - Костевич Более 11 тыс. женщин, воспитывающих пятерых и более детей, награждены орденом Матери. 240 матерей будут награждены в течение Недели матери.

Лискович: государство создало все условия, чтобы в белорусских семьях рождались желанные дети "Сегодня в Беларуси насчитывается более 110 тыс. многодетных семей. За последние 10 лет их количество уверенно растет", - сказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.