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14 октября 2020, 12:46

Костевич: рассматриваются новые нормы адресной помощи семьям

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Число многодетных семей в Беларуси за 10 лет почти удвоилось - Костевич
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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые нормы по оказанию адресной социальной помощи, которые с сентября применяются к многодетным, возможно, будут распространены и на семьи с двумя детьми. О такой перспективе сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед встречей с многодетными мамами в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич отметила, что доброй традицией стало в День матери проводить встречи с активом общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей". "Эти встречи важны, чтобы в диалоге проговорить насущные потребности семей и меры по их решению, - сказала она. - Сегодня мы совместно обсудим, что уже сделано в текущем году и какие перспективы мы видим по дальнейшей поддержке семей с детьми".

В частности, с сентября 2020 года действуют новые нормы для многодетных по оказанию адресной социальной помощи. Увеличен период предоставления ежемесячного социального пособия многодетным семьям с 6 до 12 месяцев включительно с одновременным увеличением критерия нуждаемости со 100 до 115% БПМ. "Мы планируем применить эти нормы и для семей с двумя детьми", - сказала Ирина Костевич.

/Будет дополнено/.

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