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11 февраля 2022, 18:45

Костевич: развитие социальной отрасли идет через потенциал молодежи

Фото Министерства труда и социальной защиты
Фото Министерства труда и социальной защиты
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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие социальной отрасли происходит через интеллектуальный потенциал молодежи. Таким мнением поделилась сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время встречи с молодежным активом системы социальной защиты Минской области в Копыльском территориальном центре социального обслуживания населения, передает корреспондент БЕЛТА.

Диалог с молодыми специалистами проходил в открытом формате. Вопросы, которые активно обсуждали участники, касались референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. В ходе беседы Ирина Костевич обратила внимание, что в проекте Конституции появилась новая статья. Речь идет о статье 32, которая устанавливает, что "государство способствует всестороннему развитию молодежи, создает необходимые условия для ее активного участия в общественной жизни, реализации потенциала молодежи в интересах всего общества". Министр труда и социальной защиты обратила внимание слушателей, что здесь фраза "в интересах всего общества" носит определяющий характер.

"Нам важно не только обсудить действующие меры социальной защиты, но и услышать ваши идеи, которые позволят в будущем улучшить работу с населением, повысить качество и условия работы специалистов отрасли", - подчеркнула Ирина Костевич и добавила, что развитие цифровой сферы накладывает большой отпечаток на образ мыслей современных молодых людей.

Министр отметила, что от молодых работников системы социальной защиты ждут креативных и прорывных идей. "Именно за интеллектуальным и духовно-нравственным потенциалом молодых специалистов видится дальнейшее развитие социальной отрасли", - подчеркнула она.

В свою очередь молодые специалисты поделились своим виденьем и наработками в социальной сфере. Среди предложенных проектов - мобильное приложение для людей с инвалидностью, мам с колясками и пожилых людей. С его помощью люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидностью по зрению и слуху смогут найти для себя удобные маршруты передвижения и доступную инфраструктуру.

Особое место в диалоге отвели Году исторической памяти. Ребята предложили открыть центры или площадки патриотического воспитания "О прошлом память сохраняя" во всех учреждениях системы социального обслуживания. Некоторые из проектов касались реабилитации инвалидов, социализации и интеграции данной категории людей в общество.

Кроме того, во встрече приняли участие мотивационный спикер Алексей Талай, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская, а также председатель Копыльского райисполкома Сергей Пилищик.

В завершении мероприятия Ирина Костевич вручила благодарности работникам социальной сферы за добросовестную работу по реализации государственной политики в социальной сфере и активную гражданскую позицию.-0-

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