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Общество
25 июня 2020, 11:07

Костевич: субвенции на сбалансированность бюджета ФСЗН в 2020 году пока не привлекались

Ирина Костевич. Фото из архива
Ирина Костевич. Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субвенции из республиканского бюджета на обеспечение сбалансированности бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты пока не привлекались. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты поинтересовались, как исполняется бюджет фонда и насколько его исполнение сбалансировано с собственными доходами. "На 1 июня мы сработали с профицитом, почти Br28 млн из него - государственное социальное страхование. Это то, с чего сегодня платятся пенсии, - проинформировала Ирина Костевич. - Что касается субвенций из республиканского бюджета, то за пять месяцев мы использовали почти Br429 млн. Но это субвенции, обеспечивающие компенсацию тех расходов, которые не обусловлены уплатой взносов (пенсии государственным служащим, социальные пенсии и т. д). Мы ни копейки не взяли еще субвенций на сбалансированность бюджета".

В 2020 году на сбалансированность бюджета ФСЗН предусмотрено Br778 млн. "Мы предполагаем, что во второй полугодии, конечно, возьмем эти средства для обеспечения своевременности, полноты выплат пенсий. Но в пределах сумм, предусмотренных законом. Дополнительные средства пока не просматриваются", - сказала министр, напомнив о принятом недавно указе о повышении пенсий с 1 июля.

Сегодня на заседании депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного ФСЗН за 2019 год. Заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Юлия Мурина рассказала, за прошлый год бюджет фонда исполнен по доходам в сумме Br15 912,2 млн и по расходам - Br15 811,6 млн. Доходы превысили расходы на Br100,6 млн.

Утверждался он в объеме Br15 054,4 млн по доходам и Br14 830,7 млн - по расходам. В процессе исполнения его показатели были уточнены. В результате доходы были увеличены на Br983,2 млн, расходы - на Br1 108,6 млн. Превышение доходов над расходами снижено на Br125,4 млн.

В результате с учетом уточнений доходы бюджета фонда на 2019 год были утверждены в сумме Br16 037,6 млн, расходы - Br15 939,3 млн с превышением доходов над расходами на Br98,3 млн.

В целом за 2019 год бюджет фонда исполнен с профицитом в сумме Br100,6 млн по средствам профессионального пенсионного страхования.

Основным источником доходов стали взносы на государственное социальное страхование. Обязательных страховых взносов поступило Br14 439,6 млн, на профессиональное пенсионное страхование - Br125,4 млн. Неналоговые доходы сложились на уровне Br227,7 млн.

Расходы бюджета фонда в 2019 году составили Br15 811,6 млн. Наибольший удельный вес в них составляют пенсии (78,9%) и пособия (19,7%).

В 2019 году перерасчет трудовых пенсий производился два раза - в мае и августе.

Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четыре раза (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Финансирование всех необходимых расходов за счет средств государственного социального страхования в 2019 году обеспечено своевременно и в полном объеме.-0-

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Костевич Министерство труда и соцзащиты
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