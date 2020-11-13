Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:35 ЕС планирует создать систему блокировки террористического интернет-контента В мире
17:33 Белстат: каждый седьмой молодой человек в Беларуси - студент Общество
17:32 Милиционер в отпуске помог работникам магазина задержать нарушителей Происшествия
17:26 Кунцевич: студенческие отряды позволяют ребятам поверить в себя и свое Отечество Общество
17:22 Андрейченко провел прием граждан в Докшицком районе Регионы
17:19 Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам Общество
17:17 Более 600 студентов БГМУ помогают врачам в борьбе с COVID-19 Регионы
17:10 Команды 7 вузов соберутся на финал гражданско-патриотического марафона в ГрГУ им.Янки Купалы Регионы
17:05 Переходные положения техрегламента ЕАЭС на молочную продукцию будут действовать до 13 февраля 2022 года Экономика
17:02 Витебчанин в соцсетях угрожал преподавателю Академии МВД Общество
17:01 Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами - их могут восстановить "под гарантии" Президент
17:00 ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на грузовые шины из КНР Экономика
16:58 Очередная массовая акция протеста проходит в Ереване В мире
16:54 В Минске прекращает работу троллейбусный маршрут №48, а также частично №4 и №62 Регионы
16:52 Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента Общество
16:42 Общественные приемные позволяют каждому быть услышанным - мнение Регионы
16:41 Воскресенский: наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс Политика
16:37 Спрос на доставку продуктов и лекарств одиноким пожилым и инвалидам растет - Минтруда Общество
16:20 ФОТОФАКТ: Выставка светодинамической живописи открылась в Витебске Культура
16:14 Пандемия коронавируса выявила последствия недофинансирования медицины - ВОЗ В мире
16:07 Дальнейшие процессуальные действия для выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генпрокуратура Происшествия
16:01 Женская сборная по мини-футболу БГПУ стала серебряным призером Республиканской универсиады - 2020 Спорт
15:54 Выставку "Белорусы на защите Сталинграда" презентовали в Бресте Культура
15:42 Государственная политика в стране направлена на формирование комфортных условий жизни - Заяц Регионы
15:42 Водитель автобуса сбил насмерть женщину-пешехода в Светлогорске Происшествия
15:32 На западе Франции неизвестные напали с ножом на 16-летнего юношу В мире
15:32 Емельянова: в магазинах и кафе запрещено обслуживать тех, кто без маски Регионы
15:18 "Сплотиться и выступить единым фронтом" - Лукашенко назвал главное лекарство от цветных революций Президент
15:17 Лукашенко: белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал Президент
15:05 Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья (ОБНОВЛЕНО) Президент
Все новости
Все новости
Общество
13 ноября 2020, 17:19

Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам

Во время посещения центра
Во время посещения центра

13 ноября, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам. Такое мнение высказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич после открытия отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Осиповичского районного центра социального обслуживания населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси есть все ресурсы для оказания необходимой социальной помощи гражданам. За время независимого развития нашей страны социальная защита приобрела устойчивую систему".

"Наша работа направлена на поддержку и обслуживание пожилых людей в тот период, когда они теряют трудоспособность и особенно остро нуждаются во внимании и заботе. Это и пенсионное обеспечение: ежегодно в нашей стране на эти цели выделяется более Br13 млрд. У нас налажена государственная адресная социальная помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, ежегодно на эти цели выделяется более Br100 млн. Кроме этого, мы проводим большую работу для людей с ослабленными физическими возможностями, стараемся обеспечить им активную и достойную жизнь. Ключевыми в работе социальной защиты остаются районные центры социального обслуживания населения, - отметила Ирина Костевич. - И сегодня в Осиповичах мы открыли обновленное отделение дневного пребывания. Для многих такие отделения важны. Здесь люди с ослабленными физическими возможностями, а они зачастую совсем молодые, занимаются по интересам, находят новые увлечения, общаются с другими людьми. Это помогает им адаптироваться к жизни в обществе. Пожилые люди занимаются в кружках по интересам, выступают, учатся делать поделки, осваивают компьютерную грамотность. Здесь они получают те навыки и способности, которые помогают им облегчить жизнь".

В новом отделении
В новом отделении

В центре социального обслуживания в Осиповичах четыре структурных подразделения. На дому обслуживаются более 450 человек, а отделение дневного пребывания посещают 32 инвалида и 32 пожилых человека.

В распоряжении отделения - сенсорная комната, комната реабилитации инвалидов по зрению, комната психологической разгрузки, компьютерный класс, тренажерный зал, кружковая. Как рассказала директор районного центра социального обслуживания населения Ирина Вирмаускене, обновленное отделение дневного пребывания стало в два раза больше по площади. "В этом отделении наши посетители могут научиться шить, вышивать, вязать, делать разнообразные аксессуары и сувениры из кожи и других материалов. Есть компьютерный класс, где помогут освоить базовые навыки: набор текста, оплата ЖКУ через интернет и многое другое. Удобный тренажерный зал - можно поддерживать физическое здоровье. А самое главное - люди общаются в этих стенах, заводят себе друзей. Это важно для тех, кто остался один, - отметила Ирина Вирмаускене. - Новые помещения отделения стали для нас отличным подарком. Здесь уютно, тепло, большие кабинеты, безбарьерная среда для маломобильных граждан. Все помещения и кабинеты удобны и адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями".

Анна Кычакова уже несколько лет постоянный посетитель отделения дневного пребывания. Здесь женщина научилась работать с компьютером. "Раньше я только смотрела, как за ним муж сидит. А самой было страшно пробовать: ничего же не понятно. А когда пришла сюда, вместе с педагогом потихоньку начала осваивать компьютер. Теперь и песню могу скачать, и друзьям сообщения оправлять. Научилась оплачивать коммунальные услуги через интернет, набирать и редактировать тексты. Теперь уже сложно представить, как я раньше жила без этих знаний", - рассказала Анна Кычакова.

Как отметил во время открытия отделения дневного пребывания председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, люди пожилого возраста и люди с ограниченными физическими способностями должны жить комфортной, а главное, полной жизнью. "Наши пенсионеры, люди с ограниченными возможностями нуждаются в заботе. И государство не остается в стороне от их проблем и жизни. Всеми силами стараемся помочь им. Для нас важно не потерять этих людей, поддерживать их. Мы с вами не имеем права отворачиваться от тех, кто нуждается в поддержке", - подчеркнул Леонид Заяц.-0-

Фото Олега Фойницкого

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время посещения центра
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время посещения центра
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Костевич Министерство труда и соцзащиты
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белстат: каждый седьмой молодой человек в Беларуси - студент
Фото из архива Кунцевич: студенческие отряды позволяют ребятам поверить в себя и свое Отечество
Фото из архива Витебчанин в соцсетях угрожал преподавателю Академии МВД
Наталья Кочанова Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента
Фото из архива Спрос на доставку продуктов и лекарств одиноким пожилым и инвалидам растет - Минтруда
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья (ОБНОВЛЕНО)
Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента
В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19
АПК Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию - Брыло
Топ-новости
"Сплотиться и выступить единым фронтом" - Лукашенко назвал главное лекарство от цветных революций
Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами - их могут восстановить "под гарантии"
Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн
Воскресенский: наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс
Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось
Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране
МАРТ: в октябре подорожали мясо и рыба, подешевели фрукты
Забирайте свои 100 000 на новеньком Geely! Настоящий ураган призов от Белагропромбанка
Корректировка закона о гражданстве повысит миграционную привлекательность страны - Василевич
Правительство одобрило привлечение $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Могилевская область в этом году увеличила намолот зерна на треть
Беларусь и Сербия договорились о реализации совместных проектов в торговле, экономике и туризме
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.