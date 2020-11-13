Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам

13 ноября, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам. Такое мнение высказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич после открытия отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Осиповичского районного центра социального обслуживания населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси есть все ресурсы для оказания необходимой социальной помощи гражданам. За время независимого развития нашей страны социальная защита приобрела устойчивую систему".

"Наша работа направлена на поддержку и обслуживание пожилых людей в тот период, когда они теряют трудоспособность и особенно остро нуждаются во внимании и заботе. Это и пенсионное обеспечение: ежегодно в нашей стране на эти цели выделяется более Br13 млрд. У нас налажена государственная адресная социальная помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, ежегодно на эти цели выделяется более Br100 млн. Кроме этого, мы проводим большую работу для людей с ослабленными физическими возможностями, стараемся обеспечить им активную и достойную жизнь. Ключевыми в работе социальной защиты остаются районные центры социального обслуживания населения, - отметила Ирина Костевич. - И сегодня в Осиповичах мы открыли обновленное отделение дневного пребывания. Для многих такие отделения важны. Здесь люди с ослабленными физическими возможностями, а они зачастую совсем молодые, занимаются по интересам, находят новые увлечения, общаются с другими людьми. Это помогает им адаптироваться к жизни в обществе. Пожилые люди занимаются в кружках по интересам, выступают, учатся делать поделки, осваивают компьютерную грамотность. Здесь они получают те навыки и способности, которые помогают им облегчить жизнь".

В новом отделении

В центре социального обслуживания в Осиповичах четыре структурных подразделения. На дому обслуживаются более 450 человек, а отделение дневного пребывания посещают 32 инвалида и 32 пожилых человека.

В распоряжении отделения - сенсорная комната, комната реабилитации инвалидов по зрению, комната психологической разгрузки, компьютерный класс, тренажерный зал, кружковая. Как рассказала директор районного центра социального обслуживания населения Ирина Вирмаускене, обновленное отделение дневного пребывания стало в два раза больше по площади. "В этом отделении наши посетители могут научиться шить, вышивать, вязать, делать разнообразные аксессуары и сувениры из кожи и других материалов. Есть компьютерный класс, где помогут освоить базовые навыки: набор текста, оплата ЖКУ через интернет и многое другое. Удобный тренажерный зал - можно поддерживать физическое здоровье. А самое главное - люди общаются в этих стенах, заводят себе друзей. Это важно для тех, кто остался один, - отметила Ирина Вирмаускене. - Новые помещения отделения стали для нас отличным подарком. Здесь уютно, тепло, большие кабинеты, безбарьерная среда для маломобильных граждан. Все помещения и кабинеты удобны и адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями".

Анна Кычакова уже несколько лет постоянный посетитель отделения дневного пребывания. Здесь женщина научилась работать с компьютером. "Раньше я только смотрела, как за ним муж сидит. А самой было страшно пробовать: ничего же не понятно. А когда пришла сюда, вместе с педагогом потихоньку начала осваивать компьютер. Теперь и песню могу скачать, и друзьям сообщения оправлять. Научилась оплачивать коммунальные услуги через интернет, набирать и редактировать тексты. Теперь уже сложно представить, как я раньше жила без этих знаний", - рассказала Анна Кычакова.

Как отметил во время открытия отделения дневного пребывания председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, люди пожилого возраста и люди с ограниченными физическими способностями должны жить комфортной, а главное, полной жизнью. "Наши пенсионеры, люди с ограниченными возможностями нуждаются в заботе. И государство не остается в стороне от их проблем и жизни. Всеми силами стараемся помочь им. Для нас важно не потерять этих людей, поддерживать их. Мы с вами не имеем права отворачиваться от тех, кто нуждается в поддержке", - подчеркнул Леонид Заяц.-0-

Фото Олега Фойницкого

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время посещения центра