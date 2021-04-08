Костевич: ветераны могут оказать большое содействие при формировании советов пожилых граждан

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активные ветераны могут оказать большое содействие в формировании советов пожилых граждан, которые начнут создаваться уже в этом году. Такое мнение высказала сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на IX отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полагаю возможным активное содействие Белорусского общественного объединения ветеранов в формировании советов пожилых граждан, которые начнут создаваться уже в этом году при местных исполнительных и распорядительных органах. Основной их целью станет участие ветеранов в принятии решений, касающихся различных аспектов жизни пожилых граждан", - сказала Ирина Костевич.

"Уверена, что наше содержательное, конструктивное и деловое сотрудничество в текущей пятилетке будет не только продолжено, но и в связи с реализацией национальной стратегии "Активное долголетие - 2030" получит новый импульс", - добавила она, обращаясь к участникам встречи.

Целью стратегии является формирование общества для людей всех возрастов, создание условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни.

Определены 6 основных задач. Они затрагивают вопросы: социальной интеграции пожилых людей; стимулирования более долгой трудовой жизни и обеспечения достойного уровня дохода; возможности обучения в течение всей жизни; создания условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия; развития соцобслуживания; создания адаптированной к потребностям пожилых граждан инфраструктуры и среды жизнедеятельности.-0-