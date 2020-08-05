Костевич вручила награды соцработникам и волонтерам за большой вклад в борьбу с COVID-19

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня встретилась с работниками социальной службы Минска и волонтерами, чтобы поблагодарить их за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в работу по социальной защите граждан в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

С 5 по 7 августа по всей стране 179 лучших работников соцслужбы и 28 волонтеров получат почетные грамоты и благодарности Минтруда и соцзащиты.

"Минск и Витебск первыми приняли на себя удар. Я не могла сегодня не приехать к вам и не сказать слова благодарности. Ваш труд особенный: и в радости, и в горе вы с человеком рядом. И во время пандемии вы встали рядом с врачами, чтобы защитить особую категорию - пожилых и инвалидов. Ваши добрые сердца и самоотверженный труд помогли спасти много жизней", - сказала Ирина Костевич.

Она напомнила хронику весенних событий. С 20 марта территориальными центрами социального обслуживания населения (а их в стране 146, всего около 20 тыс. работников) была организована доставка на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам и инвалидам. В этой работе удалось объединить усилия с Белорусским обществом Красного Креста, БРСМ и другими общественными организациями.

При этом ТЦСОНы продолжали социальное обслуживание на дому, не оставляя без внимания и заботы более 95 тыс. своих подопечных - нетрудоспособных граждан.

Важно было также предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стационарных учреждениях соцобслуживания (их в стране 154), в которых живую почти 21 тыс. пожилых людей и инвалидов. В таких учреждениях каждый день медики контролируют состояние здоровья проживающих и работников. Поддерживается месячный запас средств индивидуальной защиты и профилактики, медикаментов и продуктов питания. С апреля дома-интернаты начали переходить на вахтовый метод работы в режиме полной изоляции. То есть 14 дней и ночей персонал не мог покидать пределы учреждения. А это в основном женщины, которым пришлось на время оставить свои семьи, чтобы выполнять профессиональный долг.

По словам Ирины Костевич, комплекс мер позволил избежать массового инфицирования проживающих в домах-интернатах. "Были только единичные случаи, когда сам регион становился очагом заболевания. Но вахтовый метод позволил минимизировать случаи заболевания. И большинство случаев, которые выявлялись с помощью тестирования, протекали бессимптомно", - отметила она. Сейчас, с учетом улучшения эпидемической ситуации, учреждения поэтапно возвращаются к обычному режиму работы. А за труд вахтовым методом работникам выплачиваются стимулирующие надбавки и компенсация - по президентскому указу.

Министр добавила, что это не последние награды: подготовлен пакет документов, после согласования которых награды Национального собрания и Совета Министров тоже найдут своих героев.

Одновременно сегодня были подведены итоги конкурса профмастерства "Минский мастер - 2020" по профессии социальный работник ТЦСОНа районов столицы. Как отметил председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Владимир Зубрик, впервые состязание проходило в онлайн-формате. "На соцработников в этот период легла огромная ответственность. Они были на передовой. И должны были, приходя к людям, очень бережно относиться и к здоровью подопечных, и к своему", - сказал он. Победительница конкурса - соцработник ТЦСОНа Ленинского района Татьяна Шустова - тоже не испугалась этой ответственности и продолжала заботиться о тех, кто в этом нуждался.-0-