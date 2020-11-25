Костяк читателей у районных газет сохраняется - делегат съезда БСЖ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Костяк читателей у районных газет сохраняется, заявил журналистам главный редактор газеты "Нясвіжскія навіны", делегат XIV съезда Белорусского союза журналистов Дмитрий Ященко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В основном в регионах люди по старинке предпочитают держать газету в руках. Продукт востребован, он пользуется популярностью, - рассказал Дмитрий Ященко. - Безусловно, сейчас электронные СМИ вытесняют печатные. Но костяк наших читателей в принципе сохраняется. Срез, который недавно проводился у нас в регионе, показал, что примерно 40% наших читателей - население в возрасте 60+".

Сегодня на повестке дня стоит вопрос цифровизации региональных СМИ. Как отметил главный редактор, их районная газета идет в ногу со временем. "Мы заранее продумывали стратегию развития нашего издания, и уже в начале 2000-х наша газета имела свой сайт. Как только появились актуальные социальные сети, безусловно, в них сразу появились странички нашего издания. К сожалению, мы не можем предложить нашей аудитории видеоконтент. Но тем не менее наше издание представлено во всех видах медиа", - добавил Дмитрий Ященко.

В работе XIV съезда Белорусского союза журналистов приняли участие делегаты, представляющие журналистское сообщество всех регионов страны, общественные и государственные деятели. Были подняты наиболее актуальные вопросы развития средств массовой информации. Лейтмотивом съезда стала тема "Журналистика в эпоху новых медиа, пост-правды и фейк-ньюс".-0-