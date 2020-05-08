Костюков: 9 Мая - символ героизма белорусского народа

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодое поколение не должно забывать о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков. Он сегодня принял участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложил цветы к памятнику-стеле у БНТУ, сообщает БЕЛТА.

"9 Мая по-прежнему остается одним из главных праздников. Ведь этот день - символ героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. В день Великой Победы мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины, давших отпор фашистским захватчикам. Мы выражаем благодарность тем, кто в тяжелые послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города, восстанавливал заводы, налаживал народное хозяйство. Своей свободой мы обязаны им, - сказал Игорь Костюков. - Молодому поколению, которому посчастливилось жить без войны, в этот знаменательный праздник хочется пожелать никогда не забывать о великом подвиге своего народа и ценить мирное небо над головой".

Стела у БНТУ посвящена памяти студентов и преподавателей тогда еще Белорусского политехнического института (БПИ), павших на фронтах Великой Отечественной войны. Стела создана в 1967 году по проекту студентов БПИ Евгения Ковалевского и Валерия Рысакова и изготовлена силами участников студенческого строительного отряда. Памятник состоит из четырех пустотных бетонных блоков, на стеле - стихотворные строки известного советского поэта Роберта Рождественского: "Помните! Через века, через года, - помните! О тех, кто уже не придет никогда, - помните!".-0-