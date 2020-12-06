Косыгин: попытки разговаривать с Беларусью с позиции силы - бесперспективны

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки разговаривать с Беларусью с позиции силы - бесперспективны. Такое мнение в эфире программы "Неделя" на канале СТВ высказал начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин, сообщает БЕЛТА.

"Мы четко анализируем, отслеживаем обстановку и все протекающие процессы, которые происходят вокруг нашей страны. Исходя из этого, идет адекватное реагирование. Наша реакция четкая и понятная всем: вмешательство во внутренние дела нашего государства и попытки разговаривать с нами с позиции силы - бесперспективны", - сказал Руслан Косыгин.

Он отметил, что в последние годы на территории западных стран, в том числе, граничащих с Беларусью, активно осуществляется отработка механизмов функционирования систем управления, переброски, создания коалиционных группировок войск, а также подготовки их к боевому применению.

По его словам, также проводятся мероприятия по увеличению численности национальных вооруженных сил на сопредельных государствах по созданию новых соединений воинских частей. Активно идет модернизация военно-морских баз и учебных объектов. Одновременно осуществляется унификация национальных законодательств, которые упрощают порядок прохождения войск по территории стран Европы. Кроме того, продолжается наращивание возможностей по ведению разведки, в том числе против Беларуси.-0-