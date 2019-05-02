Кот-логопед и лабиринт деревьев гинкго: 15 проектов поборются за победу в финале Social Weekend

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финале 13-го сезона республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend, котрый состоится 16 мая, за призовой фонд в Br75 тыс. поборются 15 проектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На место в финале претендовали 23 проекта. В течение двух месяцев участники проходили двухмесячное обучение маркетингу, бизнес-моделированию, PR, проектному менеджменту, продюсированию. В трехминутном выступлении команды презентовали свои разработки и идеи жюри: редакторам, авторам крупнейших медиа, пиар-специалистам и маркетологам международных и белорусских компаний.

В числе финалистов оказался проект учительницы химии из средней школы в городском поселке Зельва Гродненской области. Она предложила создать предприятие по изготовлению из тростника бумаги для обоев и книг. Проект называется ZNOVA как символ возобновляемого сырья.

Мобильное приложение CatZu для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которое поможет сформировать правильный навык артикуляции, представила логопед с 20-летним стажем. Благодаря разработке дети, которым нужно посещать логопеда, будут заниматься не с врачом, а с котом: на экране телефона появится кот, который через селфи-камеру увидит лицо ребенка и будет повторять за ним. Например, ребенок дотянулся до неба - кот выполнит это вместе с ним.

Прошел в финал и проект по созданию в Беларуси первого в мире питомника-лабиринта из 10 тыс. реликтовых деревьев гинкго, которые могут жить более 2 тыс. лет даже в суровых условиях и при этом производить орехи, кислород и влагу, восстанавливать природу от последствий деятельности человека. По задумке автора, каждый житель страны сможет бесплатно взять из питомника саженец и посадить это дерево на своем приусадебном участке.

Жюри оценило и идею создания инклюзивного пляжа в Минске, проект по реабилитации детей с ДЦП через настольный теннис, инициативу по созданию туристической инфраструктуры и бренда для поселка Глуша и другие инициативы.

Как сообщалось, в 13-м сезоне на старте участвовали более 383 идей. Конкурс организован местным социальным фондом "Добра".

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует более пяти лет. За это время в нем участвовали свыше 3 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend - открытость для любых проектов и их быстрая реализация в любом уголке страны. За время существования конкурса идеи получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте.-0-