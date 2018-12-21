Котов: работа с представителями сферы туруслуг - важный компонент подготовки к II Европейским играм

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа с представителями сферы туристических услуг - важный компонент подготовки к II Европейским играм, заявил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов во время информационного семинара для экскурсоводов и гидов-переводчиков, аккредитованных Национальным агентством по туризму. Мероприятие прошло в Минске на базе БГУФК, сообщили БЕЛТА в дирекции игр.

Во время семинара были представлены презентации по истории Европейских игр, особенностям спортивной и культурной программ форума, туристко-информационному обеспечению состязаний. Участники ознакомились также с аспектами безвизового въезда и таможенного регулирования, применяемых в период проведения II Европейских игр, билетной программой. "Мероприятие имеет важное значение с точки зрения позиционирования нашей страны и, в частности, Минска не только в ближайшей, но и в долгосрочной перспективе. Ведь его участниками стали именно те люди, которым предстоит работать с иностранными туристами, приехавшими в Беларусь в мае-июне следующего года не только насладиться спортивными баталиями на аренах II Европейских игр, но и познакомиться с нашей историей и культурой", - отметил Анатолий Котов.

Он подчеркнул, что культурная программа игр будет не менее насыщенной, чем спортивная. "Поэтому взаимодействие с "проводниками" в сфере туристических услуг видится важным компонентом подготовки сферы туристских услуг к предстоящему мультиспортивному форуму. Во время семинара мы обратили внимание его участников на ряд специфических нюансов, особенности портрета спортивного болельщика, дали рекомендации по расширению экскурсионной программы", - добавил заместитель директора фонда.-0-