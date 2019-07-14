Ковальчук: II Европейские игры стали вкладом в здоровье нации

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедшие в Минске II Европейские игры стали вкладом в здоровье нации. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в интервью телеканалу "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос об итогах спортивных состязаний, министр отметил, что страна только выиграла от их проведения: "Мы в любом случае заработали. Давайте посмотрим, что сделано в государстве - отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился и стал лучше, в объеме 100% процентов закуплен инвентарь для всех видов спорта, которые были представлены. Все это останется в стране".

"Но самое главное - мы получили колоссальный и бесценный опыт проведения спортивных соревнований. Мы такого уровня состязания никогда не проводили в стране, - подчеркнул Сергей Ковальчук. - Это вклад в социальную сферу, это вклад в здоровье нации. Поэтому очень важно для нас". Он также добавил, что после II Европейских игр зарубежные коллеги высказывают мнения, что Беларусь могла бы принять и Олимпийские игры.

Белорусскими спортсменами на играх были завоеваны 69 медалей. По словам министра, это очень достойный результат. "Мы себе задачу ставили - 46 медалей по различным спортивным дисциплинам. 23 медали плюс - наверное, это успех для нашей страны, - сказал Сергей Ковальчук. - Все команды были сконцентрированы, все старались. Все спортсмены готовились, как к важнейшему соревновательному этапу этого года".

Министр напомнил, что Президент поздравлял белорусских победителей игр. "И в устной форме пресс-секретарь ежедневно звонила призерам игр, поздравляла каждого из них", - отметил он.

Сергей Ковальчук также рассказал о заполняемости фан-зон и спортивных объектов во время II Европейских игр. По его словам, ежедневно возле Дворца спорта через КПП проходило около 20 тыс. человек. А в пиковые соревновательные дни - 25-27 июня, - зрителями были заполнены практически все спортивные объекты.

Говоря о сделанных после игр выводах, министр заметил, что потенциал по привлечению в Беларусь иностранных гостей не был использован полностью: "Мы могли бы привлечь еще больше туристов именно из Европы. Но отсутствие опыта, наверное, сказалось каким-то образом. И то, что мы маркетинговую и рекламную работу, может быть, где-то не так организовали. Специалисты должны каждый по своему направлению сделать выводы и внести коррективы в последующую подготовку".

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта. На соревнования игр было продано 213 тыс. билетов.

Право проведения II летних Европейских игр Беларусь получила во время 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которая состоялась в Минске в октябре 2016 года.-0-