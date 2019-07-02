Ковальчук: мы не имеем права забывать скорбные для белорусской истории дни войны

2 июля, Минск/Корр. БЕЛТА/. Мы не имеем права забывать скорбные для белорусской истории дни войны. Такое мнение сегодня высказал журналистам после возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - это государство, которое больше других пострадало в годы Великой Отечественной войны, и мы не имеем права забывать те печальные для белорусской истории дни, когда каждый третий человек в стране погиб. Это потеря для всего нашего общества. Без прошлого нет будущего, мы должны передать память детям и внукам, чтобы никогда не были забыты те ужасы войны, которые происходили на территории нашей страны", - сказал Сергей Ковальчук.

Он подчеркнул, что спорт - это то, что объединяет и скрепляет, и люди должны мериться силой только на спортивных аренах.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева считает очень символичным собираться в дни, когда освобождалась наша страна. "Люди той эпохи прошли через большое горе, чтобы мы сегодня жили в прекрасной стране. Важно передавать это следующим поколениям, нашим детям, чтобы в будущем таких сокрушительных ошибок общество не совершало", - сказала именитая биатлонистка. Она добавила, что в ее семье бабушка и дедушка прошли всю войну вместе.

Возложить цветы к стеле "Минск - город-герой" пришел и известный белорусский теннисист Максим Мирный с сыном. "Это дело каждого белоруса. Для меня - огромная честь принять участие в этой акции. Хочется в канун нашего главного праздника - Дня Независимости отдать дань памяти всем тем, кто пал на войне, ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой", - сказал он.

Максим Мирный, Дарья Домрачева, Сергей Ковальчук

Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные церемонии возложения цветов в предпраздничные дни проходят по всей стране. К акции может присоединиться любой белорус.-0-

Фото Андрея Покумейко