Ковальчук: нам всем необходимо помнить об участниках и жертвах Великой Отечественной войны

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам всем необходимо помнить об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, который сегодня принял участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложил цветы в урочище "Благовщина", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Ковальчук

Министр в своем выступлении отметил, что масштаб произошедшей трагедии трудно представить. По его словам, только в Благовщине захватчики во время Великой Отечественной войны уничтожили более 150 тыс. человек. "Наша обязанность - это помнить об этой трагедии, всех участниках и жертвах войны всегда и везде, где бы мы ни были, - сказал Сергей Ковальчук. - Для наших спортсменов посещение таких мест должно быть дополнительной мотивацией, чтобы еще лучше тренироваться и выступать на соревнованиях, прославлять нашу страну в дань памяти тем людям, которые погибли сражаясь. Это очень важно".

Глава спортивного ведомства страны признался: для него парад 9 Мая всегда был особенным событием. "Я много раз участвовал в нем в качестве курсанта и офицера. Это особый праздник для страны, дань уважения и памяти людям, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, всем тем, кто восстанавливал нашу страну, сделал ее такой красивой и удобной для жизни. Поэтому это особое мероприятие, и я на него пойду с удовольствием", - добавил он.

В акции, посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, также приняли участие белорусские спортсмены и тренеры.

В урочище "Благовщина" в годы войны расстреливали мирное население не только с территории Беларуси, но и депортированное из Германии, Австрии, Чехословакии. Урочище входит в состав мемориального комплекса "Тростенец".-0-

Фото Дениса Костюченко