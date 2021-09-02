Ковальчук об атлетах: это воины, которые защищают интересы государства через спорт

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены - это воины, которые защищают интересы государства через спорт. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Министр отметил, что есть воины по профессии - защищающие правопорядок в стране, ее рубежи, обеспечивающие военную безопасность государства. По его мнению, спортсмены - это тоже воины и воины со знаком качества.

"Это человек узнаваемый, это личность. И сегодня этот воин должен быть в первую очередь защитником интересов государства. Он защищает интересы государства через спорт", - подчеркнул Сергей Ковальчук.

Он обратил внимание, что государство вкладывает в спорт и подготовку атлетов очень большие деньги и вправе ожидать от спортсменов соответствующего отношения. "На всех уровнях, где это только возможно, ты продвигаешь интересы государства. Ты - защитник государства, ты - воин с самой высокой буквы", - заявил руководитель спортивного ведомства.-0-