Ковальчук ответил, изменится ли подход к допуску спортсменов на Олимпиаду после случая с Тимановской

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь пока будет отправлять на Олимпийские игры всех спортсменов, которые отобрались на соревнования, но в будущем эта система может быть пересмотрена. Об этом рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы решение принимали на исполкоме Национального олимпийского комитета. Все спортсмены, которые получили право поехать на эту Олимпиаду, могли и должны были это право использовать. Мы знаем, что есть спортсмены, которые показывают средний результат, но он может "выстрелить" на Олимпиаде. Олимпиада - это особые условия, особые соревнования", - обратил внимание Сергей Ковальчук.

По его мнению, участие в Олимпийских играх - это почесть для спортсмена. Там у них есть возможность исполнить на весь мир гимн страны, поднять ее флаг. "У тебя, может быть, единственный шанс в жизни: ты в это четырехлетие смог отобраться, в следующее можешь не попасть", - заметил министр.

"Поэтому сегодня лишить спортсмена этого права не совсем правильно. Надо серьезно подумать и порассуждать, надо ли спортсмена, который в мировом табеле о рангах занимает 40-е или 60-е место, везти на Олимпиаду, способен ли он сегодня бороться и показывать результаты на уровне лучших спортсменов мира. Может быть, эту систему и следует пересмотреть. Но это надо продискутировать со спортивной общественностью, функционерами. Вынести на обсуждение и принять решение. Но на сегодняшний день решение такое: мы всем спортсменам, кто получил право, дали возможность выступить на Олимпийских играх", - подытожил Сергей Ковальчук.-0-