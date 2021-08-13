Ковальчук: сохранили и развивают бизнес операторы, которые переориентировались на внутренний туризм

Министр отметил, что Беларусь всегда была востребована у туристов, в том числе и иностранных. Закрытые из-за пандемии границы стимулируют развитие внутреннего туризма. Такой опыт сегодня рассмотрели на примере Новогрудка.



"Небольшой населенный пункт, где все грамотно реализовано, создана система. Если раньше, например, дом-музей Адама Мицкевича принимал в год по 30-34 тыс. туристов, большинство из которых были иностранными, то сейчас за счет переориентации на внутренний туризм здесь фактически восстановили турпоток. Уже выходят на цифры в 20-24 тыс. белорусских туристов в год", - отметил Сергей Ковальчук.

Он обратил внимание, что не всем туркомпаниям удалось безболезненно переориентироваться с выездного на внутренний туризм. "Те, кто успел это сделать, получают определенные дивиденды. Они остались на плаву, продолжают развивать бизнес", - резюмировал министр.-0-

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13 августа, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Те операторы, которые сумели быстро переориентироваться с выездного на внутренний туризм, смогли сохранить бизнес и продолжить его развитие. Такое мнение журналистам сегодня высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.