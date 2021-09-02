Ковальчук: только единицы из белорусских спортсменов выступили против государства

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только 3-5% белорусских спортсменов выступили против государства. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Слава богу, это всего 3-5%. Нормальных людей с нормальным понимаем процессов, которые происходят в обществе, государстве, мире, значительно больше. Тех, которые повелись на уловки, единицы", - отметил министр.

По словам Сергея Ковальчука, сегодня в белорусском спорте "здоровая, нормальная обстановка". Особенно в тех видах, где "некогда сидеть в соцсетях и гаджетах" и "есть рабочий, тренировочный процесс".

Министр также рассказал, что сегодня некоторые спортсмены, которые демонстративно уволились из госучреждений, снова утроились туда на работу. "Даю шанс. Пусть будет на их совести", - отметил он.

Сергей Ковальчук добавил, что эти спортсмены сами сейчас прекрасно понимают, что протестующие их просто использовали в своих целях и в какой-то степени это была провокация. "Не разобрались, на эмоциях немножко некоторые повелись. Может, у кого-то были какие-то индивидуальные причины", - считает он.-0-