Ковальчук: туризм становится важным средством гражданско-патриотического воспитания молодежи

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты" открылась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В приветственном обращении министра спорта и туризма Сергея Ковальчука отмечено, что туризм - важный фактор социального и экономического развития страны, средство гражданско-патриотического воспитания молодежи, возрождения и популяризации историко-культурного наследия, укрепления международного диалога. "Туризм становится одним из самых действенных инструментов позиционирования страны как среди своих граждан, так и за рубежом. Памятники истории и культуры, мемориальные комплексы, природные ландшафты, учреждения культуры, событийные мероприятия, агроусадьбы и санатории - мощная основа для активного развития туристического потенциала Беларуси. При этом чрезвычайно важен диалог профессионалов, которые живут своим делом и преданы своей профессии. Научно-практическая конференция, объединившая ученых, педагогов, экскурсоводов, краеведов, музейных сотрудников и общественных деятелей, представляется хорошей диалоговой площадкой, организованной в рамках празднования Всемирного дня туризма и 20-летия Национального агентства по туризму", - говорится в обращении министра, зачитанном на церемонии открытия мероприятия.

От имени Исполнительного комитета СНГ было зачитано приветствие первого заместителя председателя комитета Леонида Анфимова. В нем говорится, что проведение в Минске международной научно-практической конференции - свидетельство созидательной и конструктивной позиции Беларуси в деле укрепления сотрудничества государств - участников СНГ в области туризма и активной роли председательства страны в Содружестве. Знаменательно, что конференция проводится в год 30-летия СНГ, провозгласившего сферу туризма одним из приоритетных направлений сотрудничества, важным объединяющим началом, основанным на исторической и культурной общности, духовных традициях и ценностях стран Содружества.

Леонид Анфимов убежден, что в ходе работы конференции участники выскажут новые идеи и инициативы, воплощение которых будет способствовать созданию благоприятных условий для развития туристической сферы в СНГ.

Участниками конференции стали представители организаций туризма, учреждений культуры, образования и науки, общественных организаций, аспиранты и студенты профильных специальностей высших учебных заведений и другие. Они обсудят такие актуальные проблемы, как потенциал историко-культурного наследия в туристической деятельности, особенности развития внутреннего и въездного туризма в условиях пандемии, возможности международного и трансграничного туризма, современные технологии в индустрии туризма и гостеприимства, практики экскурсионной работы, актуальные вопросы образовательного туризма, проблемы и перспективы развития инклюзивного туризма, специфика развития агроэкотуризма в Беларуси, альтернативные виды туризма, краеведческие исследования и туристско-краеведческая деятельность.

Организатором мероприятия выступили Департамент по туризму Министерства спорта и туризма, Национальное агентство по туризму совместно с Национальной академией наук.-0-

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