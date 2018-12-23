Ковальчук: в Беларуси будет разработана единая методика подготовки молодых атлетов в каждом виде спорта

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет разработана единая методика подготовки молодых атлетов в каждом виде спорта. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя недавнее совещание с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко о развитии летних видов спорта, глава спортивной отрасли подчеркнул, что одна из основных проблем - подготовка тренерских кадров в Белорусском государственном университете физической культуры."Ранее была слабая коммуникация между нашим профильным университетом и федерациями по видам спорта. Сегодня мы эту работу налаживаем. При изучении проблемы оказалось, что нет единых методических пособий по подготовке. В течение 2019 года рабочие группы создадут единые методики для обучения тренеров", - отметил Сергей Ковальчук.

В качестве примера он привел систему подготовки молодых игроков и тренеров в хоккей с шайбой, где создан институт сборных, который должен принести пользу виду спорта и повысить результаты в хоккее с шайбой.-0-