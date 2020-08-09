Ковалева: главное, чтобы после выборов из-за давления извне не пострадало наше единство

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Самое главное, чтобы после завершения кампании по выборам Президента Беларуси не пострадало единство белорусского народа, которое пытаются разрушить извне. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА первый заместитель председателя Телерадиовещательной организации (ТРО) Союзного государства Людмила Ковалева.

"Мы должны понимать: мы разные, у нас разные точки зрения, разные политические пристрастия, в конце концов, кто-то говорит по-белорусски, кто-то - по-русски, - сказала Людмила Ковалева. - Но мы должны понимать, что у нас есть своя страна, своя Родина. И это не громкие слова. Раньше, когда произносилось "я люблю Беларусь", это выглядело пафосно, а сейчас понимаешь, что на самом деле это не пафос, а нормальное состояние любого белоруса. Я подчеркиваю - любого. И пока мы это все не поймем и не перестанем становиться по разные стороны, когда нас стравливают, что сейчас видно по соцсетям, ничего толкового не будет. Вокруг кто-то порадуется, а кто-то посочувствует, пожалеет. Но если мы не видим опыта своих соседей, то, по крайней мере, очень хотелось бы, чтобы мы не стали очередным таким же опытом уже для наших соседей".

Первый замглавы ТРО полагает, что сегодня граждане Беларуси выбирают и дальнейший путь, по которому будут развиваться белорусско-российские отношения. "Эти отношения сейчас тоже перед выбором, - отметила она. - Можно долго рассуждать, кто из кандидатов как относится к Союзному государству и России. Никто никак не относится, не будет никакого Союзного государства, при одном единственном исключении. Поскольку только у одного из кандидатов позиция по Союзному государству четкая и проверенная жизнью. Да, жесткая. Да, только при сохранении суверенитета Беларуси. Но Союзному государству быть".

Затронула Людмила Ковалева и ситуацию, связанную с задержанием в Беларуси 33 россиян - участников частной военной компании Вагнера: "Мне бы не хотелось, что бы это осталось неким осадком у обычных россиян в отношении Беларуси, ее Президента и белорусов. У россиян более близких людей, чем мы, все равно нет".

Первый замглавы ТРО также призналась, что сегодня она голосовала за свою Беларусь - любимую и родную. "В Беларуси я горжусь тем, что именно сейчас пытаются разрушить, - стабильностью, спокойствием и взаимопониманием в обществе, - продолжила она. - Я не буду перечислять построенные социальные объекты, из-за чего нам все время завидуют россияне, - наши дороги, нашу чистоту, в конце концов, наши продукты, которые начинаешь ценить с большей силой, когда работаешь и живешь в Москве. Наверное, сложно сказать, чем я не горжусь в нынешней Беларуси, и надеюсь, так будет и дальше".-0-