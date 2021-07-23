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Общество
23 июля 2021, 16:22

Ковчег с частицей мощей князя Александра Невского прибудет в Минск 30 июля

Фото из архива
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского 30 июля состоится принесение в Минск ковчега с частицей его мощей, после чего будет совершен крестный ход со святыней по городу. Об этом БЕЛТА сообщили в Синодальном информационном отделе Белорусской православной церкви.

Крестный ход пройдет с 12.00 до 14.00 от храма-памятника в честь Всех святых к Свято-Духову кафедральному собору. Там святыня будет доступна для поклонения верующих до 8.30 1 августа.

Далее ковчег переедет в Александро-Невский храм Минска. Там 1 и 2 августа до 22.00 святыня будет доступна для поклонения. 3 августа в 6.00 состоится отъезд ковчега со святыней из Александро-Невского храма города Минска.

Принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира. Проект затрагивает 86 городов России и Беларуси - четыре ковчега с мощами пройдут в общей сложности 25 тыс. км. Пребывание ковчега с мощами святого князя на территории Беларуси началось 2 июля с города Витебска. За месяц святыня побывает в 18 городах республики.

Благоверный великий князь Александр Невский (1221-1263) почитается церковью в лике святых угодников Божиих, начиная с середины XVI века. Но еще задолго до церковного прославления память о нем жила в народном сознании. Причиной тому послужила его деятельность в качестве государственного мужа - дипломата и полководца, но прежде всего - христианина, смирявшего себя во имя народного блага, стремившегося в своем служении неуклонно следовать правде Божией.

Святой Александр Невский был тесно связан родственными узами с древней Полоцкой землей, где в 992 году была учреждена первая на белорусской территории епископская кафедра. Он был породнен брачным союзом с домом полоцких князей, к которому принадлежала выдающаяся подвижница XII века - преподобная Евфросиния, игуменья Полоцкая. Супругой великого князя стала дочь одного из полоцких властителей - княжна Александра Брячиславна. На венчание, совершенное в 1239 году в соборном храме святого великомученика Георгия в городе Торопце, она взяла с собой список Эфесской иконы Божией Матери, в 1162 году доставленную преподобной Евфросинии Полоцкой из Константинополя в качестве дара от патриарха Луки и императора Мануила. Этот образ стал семейной святыней князя Александра и княгини Александры на всю их жизнь.

В 1992 году, в преддверии празднования 1000-летия учреждения Полоцкой епархии, по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с оригинала Эфесской (Торопецкой) иконы Пресвятой Богородицы, находившейся в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге, был сделан список. Ныне он пребывает в Крестовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

В 1240 году князь Александр одержал победу в знаменитой Невской битве против шведов. В этом сражении особенно отличился выходец из Полоцка, один из сподвижников князя - Яков Полочанин.

Известно, что периодически князь Александр отправлял супругу с детьми из опасного Новгорода в спокойный Витебск. В 1245 году старший сын Александра Василий вместе с матерью находился в Витебске. Князь Александр лично приехал в город, чтобы забрать их. Четырехметровая бронзовая скульптурная композиция, находящаяся на площади Тысячелетия в Витебске, изображает именно ту самую встречу Александра Невского с семьей.

Святой Александр Невский глубоко почитается в Белорусской православной церкви. К примеру, в XIX веке только в одной Минской епархии насчитывалось 20 храмов, освященных в его честь. Ныне в Белорусской православной церкви действуют около 40 храмов, освященных в честь святого благоверного князя Александра Невского, три из которых (в Кобрине, Мстиславле и Марьиной Горке) являются кафедральными соборами. Во всем мире храмов, освященных в честь святого благоверного князя Александра Невского, насчитывается более 1000. В европейских городах - Белграде, Копенгагене, Париже, Софии, Таллине, Варшаве - храмы освящены в честь святого князя Александра Невского.-0-

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