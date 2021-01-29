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29 января 2021, 14:25

Козадаев: вузы заинтересованы вовлекать школьников в серьезную научную деятельность

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы заинтересованы вовлекать школьников в серьезную научную деятельность, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета Константин Козадаев.

"Очень часто вузы упрекают в том, что мы не очень плотно работаем с уровнем среднего образования и, конечно же, мы хотели бы предпринимать более активные действия в этом направлении. И теперь благодаря Национальному детскому технопарку мы можем действительно вовлечь в серьезную научную деятельность ребят, начиная со школьной скамьи, - сказал Константин Козадаев. - Этап отбора наиболее мотивированной, наиболее талантливой молодежи очень важен в последующем вузовском образовании. Поскольку мы заранее помогаем войти в мир науки ребятам, которые пока еще только учатся в школе и, возможно, не до конца представляют основные аспекты работы ученого, исследователя, инженера. Здесь же мы позволяем им своими руками прикоснуться вот к этому таинственному, манящему миру науки и тем более сделать это в компании опытных ученых, самых лучших наших преподавателей на самом новейшем оборудовании. То есть сразу же попасть в авангард белорусской науки по тем направлениям, которые ребята выберут".

В образовательном процессе Национального детского технопарка используются материально-технические, образовательные и кадровые ресурсы учебных лабораторий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета. "Нашему университету доверены такие интересные направления, как биотехнологии, технологии зеленой химии, аэрокосмические технологии, нанотехнологии и нанофизика - это совместно с Белорусским национальным техническим университетом. Действительно, каждое из этих направлений является прорывным в современной экономике знаний, - отметил проректор. - Первый пробный камень - программа по зеленой химии. Трудно в настоящее время найти человека, который не понимает важность озеленения и применения химически безопасных технологий. Поскольку все мы видим, как ухудшается окружающая среда, как меняется климат, какие проблемы возникают перед человечеством в связи с тем, что мы не всегда разумно подходим к природопользованию, каким-то производственным процессам. И здесь очень важно ребятам донести не только последние научные достижения либо последние данные в этой области, важно, чтобы они прониклись самой философией зеленой химии".

Кроме того, ребята займутся изучением вопроса очистки воды. "Наша страна очень богата водными ресурсами, но мы не всегда может рационально их использовать, не всегда применяем достаточно безопасные технологии. Поэтому водоподготовка и водоочистка - сейчас первоочередная задача. Хочется сказать, что то оборудование, на котором будут работать ребята в настоящее время, используется только в одном научно-практическом центре в нашей стране - на БелАЭС, - подчеркнул Константин Козадаев. - Кроме этого, ребята будут участвовать в такой интересной научной задаче, как производство разлагаемой упаковки. Причем не только биоразлагаемой, но и съедобной упаковки.

Действительно, не всегда есть необходимость использовать ту упаковку, которая потом ляжет вечным грузом на наши полигоны, где будет разлагаться 100 или 200 лет, никуда не уходя из биосферы. А в настоящее время можно широко использовать технологии, когда такие продукты, как, например, сахар, мед, кондитерские изделия можно упаковывать сразу в такую упаковку, которую можно растворять в напитках. Я и сам это пробовал. Очень интересный вкус и интересные свойства тогда у упакованного товара появляются. Планируется, что ребята посетят фабрику "Коммунарка", где такие технологии уже применяются".

Проректор напомнил, что БГУ в октябре 2018 года запустил свой первый университетский спутник. "В этом году готовимся запустить второй. Появится уже своя орбитальная группировка. Ребята, которые будут учиться дальше по направлению уже "аэрокосмические системы" смогут эти спутники сопровождать, смогут получать с них информацию, можно сказать, управлять ими", - добавил он.

В соответствии с указом Президента с 1 января 2021 года в стране начал функционировать Национальный детский технопарк. Его основная цель - поддержка одаренных учащихся, развитие у них интереса к научной, научно-технической, инновационной деятельности. Первая образовательная смена стартует 31 января.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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