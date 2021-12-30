КПБ запускает работу общественных приемных по внесению изменений в Конституцию

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компартия Беларуси запускает работу общественных приемных по вопросам внесения изменений в Конституцию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.

"Компартия активно принимала участие в организации диалоговых площадок разных уровней, и могу отметить, что граждан по-прежнему волнуют не только вопросы распределения полномочий власти, но и социально-экономическая сфера: заработки в конкретной местности, ситуация на градообразующих предприятиях, сохранение социальных гарантий, возможность получения бесплатной медицинской помощи, в том числе в пандемию", - сказал первый секретарь ЦК КПБ.

"Вместе с тем, уверен, что участники диалоговых площадок в целом доверяют власти и Президенту. Поэтому наша задача - конвертировать это доверие в правильную юридическую форму, в том числе учесть те мнения, которые будут звучать в ходе обсуждения поправок", - считает Алексей Сокол.

По словам первого секретаря ЦК КПБ, Компартия Беларуси планирует запустить работу общественных приемных по вопросам обсуждения изменений в Конституцию на базе областных комитетов КПБ. К работе общественных приемных по вопросам обсуждения изменений в Конституцию будут привлечены коммунисты-депутаты Палаты представителей и депутаты местных Советов всех уровней, а также руководство партии.-0-