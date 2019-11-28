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28 ноября 2019, 14:06

Крачек: важно создавать мотивацию для молодых медиков, чтобы они оставались в регионах

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28 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Важно создавать мотивацию для молодых медицинских кадров, чтобы они оставались в регионах. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заведующая городским родильным домом Инна Крачек, избранная депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва от Оршанского городского избирательного округа №25.

Помогать в работе новоизбранному депутату, доносить до нее злободневные вопросы в том числе будут члены первичных организаций общественного объединения "Белая Русь". Инна Крачек возглавляет Оршанскую районную организацию. "Вся предвыборная программа складывалось из тех проблем, которые волнуют работников предприятий города, жителей. Моя команда будет активно участвовать в жизни Орши и отстаивать интересы людей в парламенте", - отметила она.

Касаясь темы развития Орши, Инна Крачек акцентировала внимание на важности поддержки малого и среднего бизнеса. "Крупным бизнесом в регионе занимаются, но отдача от него будет не так скоро. Чтобы наполнить бюджет города, нужно помогать малому и среднему бизнесу. Кроме того, важно создавать мотивацию для молодых медицинских кадров, чтобы они оставались в регионе. Сейчас в горбольнице №1 имени Семашко не хватает узких специалистов, которые смогли бы работать на новом оборудовании и по высокотехнологичным методам, а ведь больница обслуживает не только город, но и пациентов из Оршанского, Дубровенского, Толочинского и Шкловского районов. На эти вопросы будет направлена работа в парламенте", - сказала она.

По мнению новоизбранного депутата, наравне с законодательной деятельностью важна работа с людьми на местах. Инна Крачек намерена принимать активное участие в жизни округа, общаться с людьми, слышать идеи от молодежной палаты региона. "Треть времени буду проводить в округе. Многие в городе знают мой телефон, я его не собираюсь менять, буду по нему доступна. Приемная депутата остается на том же месте, где была в последние годы", - подчеркнула она.

К Инне Крачек уже поступают просьбы от жителей. Вопросы касаются развития транспортной инфраструктуры, сферы образования, благоустройства парка на Днепре в районе льнокомбината, сохранения архитектурного наследия города.-0-

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