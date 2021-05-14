Красные глаза и невнимательность - медик назвала симптомы интернет-зависимости детей

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синдром красных глаз и невозможность сосредоточиться на статичных предметах могут быть симптомами интернет-зависимости у детей, сообщила заведующая лабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ "Мать и дитя", доктор медицинских наук Маргарита Девялтовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть основные диагностические критерии того, что ребенок в опасности. В первую очередь это четкая зависимость настроения от пребывания в интернете. Если подростку надо расстаться с компьютером или гаджетом, это тут же вызывает у него недовольство. От него сложно забрать компьютер, телефон и ограничить время пребывания в сети. Ребенок не контролирует свое время в интернете. Он там зависает, поздно ложится спать, начинает капризничать. Отсюда попытки войти в интернет, когда все уснут", - сказала Маргарита Девялтовская.

В итоге, по ее словам, ребенок недосыпает, появляются проблемы с учебой, учителя начинают жаловаться, что школьник не может сконцентрироваться, снижается его успеваемость.

Внешними проявлениями интернет-зависимости, кроме синдрома красных глаз, могут быть боли в правой руке, если подросток именно этой рукой постоянно берет мышку. Возможны жалобы на то, что болят глаза. Если ребенок живет в интернете, где все образы двигаются, его глаза под это подстраиваются. И когда на уроке, например, ему надо сосредоточиться на статичном образе, глазам тяжело, поскольку мышцы привыкли работать по-другому, отметила Маргарита Девялтовская. "Отсюда у таких детей моторная неловкость: для них может быть проблемой бросить мяч в цель", - добавила она.

Заведующая лабораторией заметила, что родители зачастую обращаются к медикам, когда у ребенка появляется рассеянность в школе, головные боли, нарушение сна. Нередки жалобы на то, что у ребенка болят глаза. "Подростка приводят с покрасневшими глазами, в рассеянном состоянии, с жалобами соматического плана. Эти жалобы связаны с тем, что ребенок много времени проводит в интернете", - заметила она.

С интернет-зависимостью медик связывает, в частности, рост количества детей и подростков с психическими расстройствами. Увеличивается число подростков с поведенческими расстройствами. Что касается патологии сердечно-сосудистой системы и болезней глаз у подростков, которые опосредовано связаны с длительным пребыванием за компьютером, заболеваемость по сравнению с 2010 годом снизилась на 11,9% и 51% соответственно. "На сегодня основная задача медицинской службы - улучшить состояние здоровья подростков по тем направлениям, которые вызывают озабоченность. В первую очередь это вопросы интернет-зависимости, зависимости от гаджетов и психологические проблемы подростков", - добавила Маргарита Девялтовская.-0-

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