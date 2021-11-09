Красный Крест и члены Совета Республики передали гуманитарную помощь на белорусско-польскую границу

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест и члены Совета Республики сегодня передали гуманитарную помощь в лагерь беженцев на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

Стихийный лагерь, в котором находится несколько тысяч человек, беженцев из Ирака, большинство из которых курды, разбили у самой линии забора, возведенного на польской границе. В Польшу людей, среди которых много женщин и детей, не пускают. Они неоднократно жаловались на нехватку еды и воды. Сегодня представители Красного Креста и члены Совета Республики им передали несколько тонн самого необходимого. В партию помощи вошли несколько тонн воды, мясная продукция, в том числе говяжья тушенка, хлеб, кондитерские изделия, фрукты, продуктовые наборы. Также беженцам передали теплую одежду, одеяла, чулочно-носочную продукцию.

Для поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, объединились разные организации. Среди них Белорусский Красный Крест, Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по миграции (МОМ) и Афганская община в Республике Беларусь. Гуманитарную миссию поддержал ряд предприятий пищевой промышленности области.

Сенаторы от Гродненской области во главе с председателем Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктором Лисковичем на месте ознакомились с ситуацией на границе.

"Очень важно, чтобы у людей были элементарные условия. Возможность поесть, согреться. Особенно у оказавшихся здесь детей. Все эти люди пришли на границу поверив в чудо, обещания Евросоюза, которые оказались лишь словами. Важно понимать, что подобные вопросы необходимо решать мирным путем, на переговорах, а не сталкивая людей на границе. В XXI веке такого быть не должно", - отметил Виктор Лискович. Он заверил беженцев, что миролюбивая политика белорусского государства будет продолжена по отношению ко всем людям на территории страны. Каждый, кто находится в Беларуси, независимо от национальности, вероисповедания, будет чувствовать себя защищенным. Виктор Лискович выразил надежду в скором разрешении проблемной ситуации.

Оказание помощи беженцам не разовая акция. Поставка следующей партии планируется уже следующим утром. "Мы продолжим следить за ситуацией и по мере необходимости и возможностей оказывать помощь этим людям", - отметила председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталья Толкачева.-0-

Фото Леонида Щеглова