Красный Крест обучает всех желающих основам первой помощи и набирает психологов

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста проводит мастер-классы по оказанию первой помощи, а также укрепляет собственную службу психологической помощи, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Все воскресенье волонтеры и сотрудники Белорусского Красного Креста из отрядов быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Минска, Минской области, Гродно и Волковыска дежурили в столице, а также раздавали питьевую воду, - рассказали в обществе. - В выходные состоялись бесплатные мастер-классы по первой помощи для населения".

В группу набирают по 10 человек. Само обучение длится 4 часа, при этом в нем много практики с элементами наглядности. "Обучаем навыкам оказания первой помощи при травме, кровотечении и показываем восстановительное положение, в которое можно безопасно переместить пострадавшего", - добавили в БОКК.

На минувшей неделе Красный Крест занимался формированием гигиенических наборов для людей, которые находятся в изоляторах временного содержания. Сейчас эта работа приостановлена, так как было передано столько, сколько изоляторы запросили, и даже создан резерв.

Продолжает работать телефон горячей линии, позвонив на которую, можно задать дополнительные вопросы: +375296972058.

Кроме того, Белорусское общество Красного Креста укрепляет свою службу психологической помощи и ищет специалистов с опытом работы от 1 года. Они будут заниматься индивидуальным консультированием (в том числе дежурить на круглосуточной телефонной линии) для психологической поддержки людей, оказавшихся в экстремальной кризисной ситуации.-0-