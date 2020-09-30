Красный Крест проведет кампанию помощи пожилым людям с 1 октября по 5 декабря

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста начинает кампанию "Ваша дапамога" в Международный день пожилых людей, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"В Беларуси 160 тыс. одиноких пожилых людей, которые нуждаются в нашей помощи. Им необходимы уход на дому, помощь в ежедневных делах, общение и поддержка. Благотворительная кампания "Ваша дапамога" ставит целью улучшить качество жизни пожилых людей и привлечь внимание к их потребностям. Мы уверены: они должны иметь возможность вести активную, интересную, насыщенную жизнь, чувствовать себя нужными и реализованными. Если же здоровье не позволяет этого в полной мере, мы можем помочь им и обеспечить профессиональный уход на дому", - сказали в организации.

Сотрудники и волонтеры БОКК с 1 октября по 5 декабря уделят особое внимание пожилым: помогут в быту, принесут необходимые продукты и средства гигиены, обучат первой помощи и навыкам ухода на дому с элементами кинестетикс.

В БОКК действует медико-социальная служба "Дапамога", сотрудники и волонтеры которой заботятся о пожилых и людях с инвалидностью. У этой службы 1500 подопечных по всей стране, их средний возраст - 82 года, 44% не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Медицинские сестры обеспечивают им квалифицированный уход на дому, младшие сестры и волонтеры помогают решить простые и важные бытовые задачи: сходить в магазин, купить лекарства, приготовить еду и сделать уборку.

Также Белорусское общество Красного Креста создает инициативные группы пожилых людей: они помогают одиноким и одиноко проживающим пожилым и людям с инвалидностью, общаются и дружат, создают новые возможности для своих сообществ. Сейчас в Беларуси 132 инициативные группы, в состав которых входят более 1700 пожилых людей.

Поддержать кампанию "Ваша дапамога" можно пожертвованием на www.donation.redcross.by. Собранные средства будут направлены на работу медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога" и инициативных групп, приобретение средств гигиены и продуктов для одиноких и нуждающихся пожилых и людей с инвалидностью.-0-