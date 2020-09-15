Красный Крест разворачивает пункт помощи евреям на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Красный Крест разворачивает пункт помощи евреям-хасидам на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 800 паломников-хасидов находятся на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины В нейтральной зоне между границами разместился полевой лагерь, где паломники вторые сутки коротают время в надежде пересечь украинскую границу и отметить почитаемый праздник.

Также будут развернуты модули с обогревом от МЧС, при необходимости детям и взрослым будет оказана первая помощь. Ближе к 14.00 планируется обустроить полевую кухню.

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Фото Сергея Холодилина