Красный Крест собирает и передает гуманитарные наборы людям в изоляторах

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста собирает гигиенические и другие наборы и передает задержанным, которые находятся в изоляторах. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в БОКК.

"Прием открыт во всех областных городах Беларуси. На минувшей неделе наибольшая потребность была в гигиенических наборах и теплой одежде (кофты, куртки, свитера). Если кто-то уже купил еду, мы ее примем и сформируем продуктовые наборы", - сказали в Красном Кресте.

Еще 14 августа были переданы наборы в изолятор временного содержания в Минске (пер.Окрестина, 36а). "У нас приняли 1197 женских гигиенических наборов и 342 мужских, более 226 л питьевой воды, 4 пледа, 14 теплых кофт, 49 бинтов, 393 упаковки кондитерских изделий, 33 упаковки чая и 9 банок кофе", - добавили в БОКК.

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На следующий день еще одну партию - 1762 гигиенических набора - передали в следственный изолятор №1 (ул. Володарского, 2). В набор входят предметы первой необходимости: зубная паста, зубная щетка, пачка влажных салфеток, кусок мыла, рулон туалетной бумаги, а также упаковка гигиенических прокладок для женщин и две одноразовые бритвы для мужчин.

Благодаря помощи неравнодушных переданы также около 470 л питьевой воды, предметы мужской и женской одежды, пледы, больше 300 бутылок шампуня.

Все гигиенические наборы и вещи будут перераспределены по изоляторам.

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"У нас остался резерв собранных средств. Мы продолжаем следить за развитием событий, при появлении новых запросов будем готовы оперативно передать наборы задержанным. Если же запросов для этой категории населения не будет, передадим средства наиболее нуждающимся категориям населения, которым помогает Белорусский Красный Крест", - отметили в БОКК.

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Отряды быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации продолжают дежурить на улицах города, чтобы оказать первую помощь населению при необходимости.-0-