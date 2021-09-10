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10 сентября 2021, 20:24

Красота, блеск, конкуренция. Как выбирают мисс Беларусь

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня выбирают самую красивую девушку. Победительница 12-го Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" получит уникальную драгоценную корону из белого золота, украшенную россыпью бриллиантов и топазов. А в декабре мисс Беларусь представит страну на престижном международном конкурсе "Мисс мира", который пройдет в Пуэрто-Рико. О том, кто и как выбирает обладательницу великолепного титула, - в материале БЕЛТА.

Финальное шоу конкурса получилось по-настоящему зрелищным и эффектным. В свете софитов и яркого сценического оформления девушки блистали, покоряя публику красотой, обаянием, женственностью. Однако это был не просто праздник длинных ног, роскошных локонов и прочих выдающихся внешних данных. Он был наполнен смыслом и посвящен красоте родного края. Во время яркого шоу девушки презентовали свою страну - Беларусь, ее настоящее, прошлое и будущее, богатство духовной культуры, традиций и достижений.

"Ведь она словно девушка - красивая, талантливая, гордая и независимая!" - отметил один из ведущих Александр Серебренников. "И очень современная! Мы уверены, что будущая мисс Беларусь обладает всеми этими качествами", - добавила его коллега Татьяна Рудаковская.

После того как все 29 конкурсанток были представлены, публику ждал самый жаркий этап любых соревнований красавиц - дефиле в купальниках. Участницы зажгли и заслуженно сорвали бурные аплодисменты.

Очень трогательным, лиричным и ностальгичным получился выход красавиц в национальных костюмах. Девушки были неотразимы и очень гармоничны в таких нарядах. Кроме песен и плясок, отдельные конкурсантки демонстрировали и особые таланты. Например, Яна Богданович из Гродненской области исполнила композицию на балалайке. Как принято говорить, она не просто красавица, но и умница. Девушка работает учителем по классу балалайки и гитары в агрогородке Солы. Илона Жегждрынь учится на факультете музыкального искусства в БГУКИ и преподает вокал, она исполнила песню. А Татьяна Иванова слегка прикоснулась к мечте, исполнив композицию в оперной стилистике: она мечтает стать артисткой Большого театра оперы и балета и исполнить со сцены партию Татьяны из "Евгения Онегина".

Зрители в зале топали, хлопали и громко кричали, когда ведущие объявляли имена 10 конкурсанток, которые по решению жюри должны были продолжить участие в состязании. Среди публики было много родных, близких, друзей и просто земляков девушек, и они активно болели за своих, выкрикивая заветные номера, под которыми выступали конкурсантки.

Оставшиеся 10 счастливиц появились перед публикой в деловых костюмах. Кстати, они были специально созданы дизайн-центром компании "Камволь". И вот в таком строгом образе девушки подверглись интеллектуальному испытанию. Зрители получили возможность задать им вопросы. Некоторые были очень непростыми, если учесть, что звучали на конкурсе красоты. Например, мужчина поинтересовался у конкурсантки ВВП Беларуси в денежном эквиваленте. Надо отдать должное Екатерине Лайбис, которая элегантно парировала, что как будущий педагог пока не может назвать точные цифры, но точно знает: на фоне сложной экономической ситуации в мире Беларусь выдерживает испытания достойно.

Спрашивали у участниц и про меры для возрождения села, и про желания для золотой рыбки, и про то, сколько денег нужно для счастья. Некоторые ответы получились очень уж правильными, но, хочется верить, искренними. Так, Мария Редько попросила бы у золотой рыбки крепкого здоровья для всех людей, потому что за прошлый год мы узнали, что это действительно важно.

"Что бы вы взяли с собой в межгалактический полет в память о малой родине?" - задал вопрос зритель. И без промедления получил ответ: белорусский флаг и снимки с памятными для себя местами.

Александра Попок по просьбе публики произнесла со сцены три своих любимых белорусских слова: "матуля", "бацькаўшчына" и "шчырасць".

Выход в вечерних платьях - кульминация конкурса - был похож на волшебный бал из доброй сказки. Сцена наполнилась Золушками и кем там еще мечтают стать все маленькие девочки. Перед зрителями вновь появились все 29 финалисток в шикарных нарядах. Каждая была прекрасна, но жюри предстояло выбрать только пятерых, которые получат титулы. Еще одну, шестую мисс, выбирали сами финалистки путем тайного голосования, а ведущие огласили ее имя.

Итак, вот имена победительниц:

Екатерина Лайбис - мисс Дружба (выбор финалисток),

Мария Чечко - мисс Фото,

Дарья Шибко - мисс Топ-модель,

Александра Попок - Вторая вице-мисс,

Юлия Иовлева - Первая вице-мисс.

По традиции конкурсов красоты для коронации новой мисс приглашается обладательница титула самой красивой девушки страны предыдущего конкурса. Поэтому на сцену попросили Марию Василевич.

/Будет дополнено/.-0-

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