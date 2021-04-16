Кратковременные дожди и +16°С ожидается в Беларуси 17 апреля

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем - 10-16 градусов тепла.-0-

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