Кратковременные дожди и до +18°С ожидается в Беларуси 9 апреля

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, слабый туман и до 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами, днем по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градуса выше нуля, при прояснениях - около нуля. Днем будет 9-15 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 16-18.-0-

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