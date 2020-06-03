Кратковременные дожди и до +21°С ожидается в Беларуси 4 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 4 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - 15-21 градус тепла.-0-

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