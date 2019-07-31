Кратковременные дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 1 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет переменная облачность. Ночью без осадков. Днем в отдельных районах, преимущественно по северу страны, пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 15-21 градус. По юго-западу страны будет до плюс 23 градусов.-0-
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