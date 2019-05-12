Кратковременные дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 13 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов. В середине дня воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.094 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.225 BYN