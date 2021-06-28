Кратковременные дожди и до +28°С ожидается в Беларуси 29 июня

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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, днем при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.-0-
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