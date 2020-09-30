30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 1 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Местами по югу станы пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ожидается восточный 6-11 м/с, порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах - порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 5-7. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов.-0-

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