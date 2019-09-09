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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 10 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Ночью местами по западу, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - плюс 21-27 градусов тепла.-0-