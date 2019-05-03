Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 4 мая

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 4 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку страны, утром и днем местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется ночью северо-западный, днем юго-западный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по Гомельской области - плюс 8-9 градусов, в отдельных районах страны ожидаются заморозки до нуля - минус 2 градусов. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 19 градусов.-0-

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