Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер и до 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В дневные часы местами ожидаются сильные дожди. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах днем с порывами до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 19-25 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 27 градусов.-0-
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