Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 сентября

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 3 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, при грозах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - от плюс 15 градусов по северо-западу до 28 градусов по востоку страны.-0-

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